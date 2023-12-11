العالم على شفا سلالة جديدة من كورونا.. قد تجدد أزمة وباء 2020

أثارت ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس «كوفيد-19» في بريطانيا قلقًا شديدًا، إذ وصفها الأطباء بأنها «سلالة جديدة متفجرة» وقد تسبب في أزمة وباء جديدة مشابهة للتي ضربت العالم في عام 2020.

انتشار الفيروس المعروف باسم «نوروفيروس»

استجابت السلطات الصحية بسرعة للحد من انتشار الفيروس المعروف باسم (نوروفيروس) في المستشفيات البريطانية، إذ تبين أن مئات الأسر تضم أشخاصًا مصابين بالفيروس، وتم اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لهذا الوضع وضمان سلامة المرضى والعاملين في المستشفيات، بما في ذلك حظر دخول الزوار، مخافة من تفشي المرض وتأثيره على النظام الصحي.

ووفقًا لتقرير نُشر في جريدة «ديلي ميل» البريطانية، قد بدأت المستشفيات البريطانية في فرض حظر على دخول الزوار نظرًا للزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس (نوروفيروس)، ويُخشى من قِبَل المسؤولين الصحيين أن يؤدي هذا الوضع إلى موجة جديدة من «كوفيد-19» ناتجة عن هذه «السلالة المتفجرة الجديدة».

وتعرف هيئة الخدمات الطبية في بريطانيا (NHS) الفيروس المعروف بـ «نوروفيروس» باسم «مرض الشتاء الذي يسبب التقيؤ»، وتشير إلى أنه في معظم الحالات، يسبب التهاب المعدة والأمعاء.

ووفقًا للتقرير، فإن مستشفيات بريطانيات تستقبل 489 مريضًا بهذا الفيروس مما يشكل زيادة بنسبة 19% مقارنة بالأسبوع السابق و15 % مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للبيانات التي تم نشرها من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا.

إغلاق أجنحة الزوار نتيجة لتفشي المرض

وبناءً على التقرير، قررت المستشفيات بدء إغلاق أجنحة الزوار نتيجة لتفشي المرض، وذلك بهدف احتواء انتشار الفيروس، وفقًا للصحيفة البريطانية.

وفي وجه العموم يتحسن معظم المرضى خلال أيام قليلة، ومع ذلك، فإن زيادة عدد الحالات بين المرضى تزيد الضغط على المستشفيات التي تعاني بالفعل من ارتفاع في حالات الأمراض الموسمية الأخرى.

وفي الوقت نفسه، يشعر مسؤولو الصحة بالقلق من أن فيروس كورونا الجديد قد يؤدي إلى موجة جديدة من العدوى ويتسبب في أزمة خانقة جديدة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ووفقًا للمتحدثة باسم مستشفى «تشيستر»، تم اتخاذ إجراءات لتقليل عدد الزوار في المستشفى بسبب الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة، وأدت هذه الزيادة إلى إغلاق جناح واحد على الأقل، وحذرت من أن الفيروس «ينتشر بين عدد صغير ولكن متزايد من المرضى» وأن الموظفين أيضًا معرضون لخطر الإصابة به.

وأكدت سو بيمبرتون، مساعدة الرئيس التنفيذي، أن العديد من الأشخاص قد أصيبوا بنوع ما من الفيروس، وأشارت إلى أن هذا الفيروس بدأ الآن في الانتشار بين حالات الدخول إلى المستشفى، وتم تسجيل حجم أكبر بكثير من حالات الإصابة بالنوروفيروس مقارنة بالعام الماضي، وقد تفاقمت الحالة بسبب الطقس البارد في هذا الأسبوع.