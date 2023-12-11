تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري بعد بتر قدمه.. شقيق زوجته يكشف

كشف محمد كمال شقيق زوجة المخرج أحمد البدري، التطورات الصحية للمخرج أحمد البدري والذي خضع منذ أيام لعملية جراحية لبتر القدم، بعد تدهور جرح بسبب مرض السكر والذي أدى إلى حدوث غرغرينة في قدمه اليسرى.

وكتب «كمال» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المخرج أحمد البدري مازال في مستشفى معهد ناصر تحت الملاحظة بعد تعرضه لبتر قدمه الشمال بالكامل «أحمد حبيب الحياة أحمد البهجة رجله الشمال كلها شالوها.. دنيا إيه يا أخونا اللي مقطعين بعض عليها خصام إيه وكره إيه اللي نبعد بيه عن بعض.. يعز عليا يا أحمد أشوفك كده.. البدري عشرة العمر والبهجة كلها».

بتر قدم المخرج أحمد البدري نتيجة مضاعفات مرض السكر

وكان الفنان شريف إدريس أعلن عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن تطورات حالة المخرج أحمد البدري الصحية بنشر صورة له وعلق عليها قائلا: «ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري، ربنا يتم شفاك على خير، للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر دعواتكم بالشفاء».