آخر ظهور لـ أحمد البدري قبل بتر قدمه.. السكر سبب الأزمة

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني والجمهور بعد إعلان خبر بتر قدم المخرج والفنان أحمد البدري، بعد تدهور حالته الصحية بسبب مرض السكر.

آخر ظهور لأحمد البدري

وكان آخر ظهور للمخرج أحمد البدري في شهر سبتمبر الماضي أثناء تقديمه واجب العزاء في الفنان الراحل أشرف مصيلحي، ليظهر البدري وإحدى قدميه في الجبس ويمشي بصحبة مساعده.

أزمة أحمد البدري الصحية

وبدأت أزمة المخرج أحمد البدري، منذ شهرين، عندما أصيب بجرح في قدمه لأنه مريض سكر تدهورت حالة الجرح لتصل إلى الغرغرينة، ويتطلب التدخل الجراحي السريع لبتر قدمه.

وأعلن الفنان شريف أدريس عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتر قدم المخرج أحمد البدري قائلا: «ألف مليون سلامة للصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري، ربنا يتم شفاك على خير، للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر دعواتكم بالشفاء».