خبير لغة جسد: لحظة حديث نتنياهو عن السنوار يظهر مدى خوفه وتوتره منه (فيديو)

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، في فيديو يدعو لمقاتلي الفصائل الفلسطينية بالاستسلام الآن، مشيرًا إلى أن نهاية الفصائل قد أصبحت قريبة نظرًا لتوسع نطاق الحرب المستمرة في قطاع غزة لأكثر من شهرين.

ولغة جسد «نتنياهو» حملت الكثير من الدلالات والخوف، إذ أوضح الدكتور محمد أبو هاشم، خبير لغة الجسد، أن تعرق جبهة ووجه نتنياهو يظهر معاناته من ضغوطات كبيرة.

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نتنياهو ليس مؤمنًا بحديثه

«ليس مؤمن بكلامه ولا مقتنع به»، هكذا حلل «أبو هاشم»، سكوت نتنياهو للحظات متابعة حديثها لـ«الوطن»: «كان بيحاول يستخدم حركات أيديه أثناء كلامه للتأكيد على كلماته، ليظهر تناغم بين كلامه ولغة جسده ويكسب مصداقية قدام شعبه».

وعقب ذكر نتنياهو ليحي السنوار عبرت لغة حديثه عن مدي «خوفه وتوتره» من الحديث عن السنوار، بحسب حديث «أبو هاشم».

وأشار مرتين عند حديثه عن الفصائل لتظهر مدى عدوانية تجاهه الفصائل الفلسطينية وخوفه من أفعالهم، وقبل ما يختم حديثه استخدم يديه الاثنتين للإشارة إلى تهدئة شعب الاحتلال الإسرائيلي، حتى أنه لديه رغبة في التهدئة لكن ليس لدينا القدرة على التصريح بذلك، لذلك وجهه تعرق بكثرة والتعريق أُظهر على الجبهة.