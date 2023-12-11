«إكسترا نيوز»: اللجان الانتخابية بمطروح تشهد إقبالا كبيرا من جميع الفئات

قالت مريم حسن، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، بمدينة ومركز مرسى مطروح، إنّ المدينة تحوي كتلةً تصويتةً تُقدّر بـ164 ألفًا و544 ناخبًا، يحق لهم التصويت في الانتخابات، وتضم 57 مركزا انتخابيًا و83 لجنة فرعية يُشرف عليها 83 قاضيًا.

وأضافت مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ اللجان ستفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في ثاني أيام الاستحقاق الانتخابي، بعد قليل، موضحة أنّ مطروح شهدت إقبالا كبيرا من جميع الفئات، أمس، وأشاد الجميع بالاستعدادات والتجهيزات في اللجنة.

وتابعت مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، بأنه توجد استعدادات ضخمة من جميع الأجهزة المعنية ليخرج المشهد الانتخابي بصورة مشرّفة.