محمود مسلم: مشهد الانتخابات الرئاسية تأثر إيجابا بأحداث غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية شهدت قبل إجرائها «موجة» بأن الانتخابات لا تشهد منافسة بالدرجة القوية، ومن ثم كان هناك درجة من التراخي، وزادت عندما تحدث البعض عن الأسعار.

«مسلم»: أحداث غزة جددت إحساس المواطنين بالأمن والاستقرار

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المشهد الانتخابي تأثر إيجابا بأحداث غزة وتنوع المرشحين الرئاسيين، لافتا إلى أن أحداث غزة لم تحدث تغيير موقف المواطنين ولكن جددت إحساسهم بالأمن والاستقرار، وهذا ما تشير إليه بعض المواقع الأجنبية.

وأشار إلى أن الاصطفاف في مصر حدث مرتين العام الماضي، الأولى في الحوار الوطني، وهذا الطيف الهائل من الناس من أقصى اليمين لأقصى اليسار موجود في الحوار الوطني باستثناء الجماعة الخائنة «الإخوان»، والحدث الثاني في أحداث غزة، حيث هناك توافق كبير بين المعارضة والنظام على قرارات ومواقف الدولة ويكاد يكون متطابقا.

ولفت إلى أن هذا كله أثر في الانتخابات وجعل هناك إقبالاً لشعور الناس بالخطورة، ليس فقط في الحدود الشرقية لمصر ولكن من الحدود كلها.