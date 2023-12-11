أشرف صبحي: نسب مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية مبهجة ومرتفعة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الانتخابات الرئاسية بمثابة عرس انتخابي، وشهدت اللجان الانتخابية زحاماً كبيراً، وإدلاء الشباب للانتخابات شيء يدعو للفرحة، ونسب مشاركتهم مبهجة ومرتفعة للغاية.

الحاضر ملك للجميع لكن المستقبل يصنعه الشباب

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن رسالته للشباب بأن الحاضر ملك للجميع لكن المستقبل الشباب تصنعه، ومن ثم لا بد أن يكونوا حريصين على تماسك هذه الحضارة والدولة تحت مسمى «أنا مصري».

وأشار إلى أنه منذ 2014 هناك إنجازات في دولة تخطط وتتنبأ، ودولة تبتكر للمستقبل وتدير الحاضر.

برامج تربوية من وزارة الشباب

ولفت إلى أن من برامج الوزارة هي إعداد مستقبل وتطوير قدرات وبرامج للولاء والانتماء وبها برامج لمناقشة التحديات وأن نكون بجانب الدولة في أي أزمة أو استحقاق انتخابي.