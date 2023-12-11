المصريون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة

يدلي المصريون بأصواتهم، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 12 ساعة عند غلق اللجان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد فتح وغلق اللجان

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحًا وتستمر حتي التاسعة مساءًا، وتستمر الانتخابات الرئاسية حتي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة تصويت الناخب في الانتخابات الرئاسية من خلال إتباع عدة خطوات منها:

1- أن يذهب الناخب إلى مقر اللجنة الفرعية المسجل بها.

2- يسمح له بالدخول إلى اللجنة بأولوية الحضور.

3- يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب من واقع بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الثابت فيه الرقم القومي ومن عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

4- يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع ممهور ظهرها بخاتم اللجنة الفرعية.

5- يتوجه الناخب إلى إحدى كبائن التصويت الموجودة داخل اللجنة.

6- يختار الناخب مرشح واحد من الموجودين في ورقة الاقتراع.

7- يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة لذلك.

8- يوقع الناخب بخطه أو يبصم بإصبعه، قرين اسمه بذات الكشف.

9- يضع الناخب أحد أصابعه في الحبر الفسفوري قبل مغادرة اللجنة.