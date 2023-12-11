فتح لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة فتح لجان الانتخابات الرئاسية في تمام الساعة 9 صباحا، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتنظيم دخول الناخبين داخل اللجان.

وشهدت محافظة البحيرة أمس إقبالا كبيرا من المواطنين حتى اللحظات الأخيرة قبل غلق اللجان، كما تصدرت المرأة البحراوية المشهد الانتخابي أمس بالإضافة إلى كبار السن والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

مشاركة الأطفال في العملية الانتخابية

وحرص الأهالي على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار رئيسهم القادم، وسط حالة من الهدوء التى تسود محيط مقرات لجان الانتخابات طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

البحيرة تستعد للانتخابات الرئاسية 2024

كما رفعت نائب محافظ البحيرة حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع الانتخابات الرئاسية إذ وجهت بإلغاء كافة الإجازات، وشددت على رؤساء الوحدات المحلية بعقد لغرفة العمليات الفرعية داخل المدن والمراكز وربطها بغرف العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة

يشار أن محافظة البحيرة لم تتلقى أمس اي شكاوى حول سير العملية الانتخابية، بداية من فتح لجان الانتخابات وحتى عملية الغلق وسط حضور كثيف لأبناء المحافظة للمشاركة في العرس الانتخابي القائم.