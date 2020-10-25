محافظ البحيرة يتفقد اللجان الانتخابية في إيتاي البارود

في إطار جولاته الميدانية بمدن ومراكز المحافظة، التي بدأها اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، منذ صباح اليوم، بتفقد لجان دمنهور في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020، قام بجولة ميدانية لمركز ومدينة إيتاي البارود للمرور على عدد من اللجان الانتخابية، تفقد خلالها انتظام سير الانتخابات بلجان مدارس عزت النمر الثانوية العسكرية بنين، الشهيد محمود محمد على قطب، كما تفقد المحافظ مقر اللجنة العامة للدائرة الثامنة بمركز شباب إيتاي البارود.

كما أشاد المحافظ بوعى المواطنين والإقبال المتزاید لإتمام الاستحقاق الدستوري، وعبر أهالي مركز إيتاي البارود خلال الجولة عن حرصهم على المشاركة الإيجابية كواجب وطني وقومي لإبراز الشكل الحضاري لمحافظة البحيرة والعمل على مواصلة مسيرة التنمية.

وأكد "آمنة" على استمرار أعمال التعقيم والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين، وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بنطاق المحافظة.

وشهدت جميع اللجان رفع درجة الاستعداد بجميع المقرات التي تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية جميع وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه، مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، والدكتورة محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد نعمة كجك، رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، ومتدربى البرنامج الرئاسي للتاهيل للقيادة.