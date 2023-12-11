توفير كراسي متحركة لذوي الهمم لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بالسويس

رصدت مونيكا مجدي، مراسلة فضائية قناة «إكسترا نيوز» من محافظة السويس، تفاصيل انطلاق التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضحت أن الهئية الوطنية للانتخابات بذلت مجهودا لوضع استعدادات تناسب وتسهل عملية التصويت لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن العملية الانتخابية تسير على قدم وساق.

سيارات إسعاف لمساعدة كبار السن

وأضافت أن اللجان يتواجد بها كراسي متحركة وسيارات إسعاف لمساعدة كبار السن، كما يتواجد متطوعين لتنسيق صفوف الناخبين بسبب التكدس في اليوم الأول من التصويت.

تُجرى الانتخابات الرئاسية داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.