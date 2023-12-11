بدء التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 بالوادي الجديد

انتظمت عمليات بدء التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة الوادي الجديد، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحاً دون أي تأخير عن الموعد الرسمي الذي أقرته الهيئة العليا للإنتخابات.

رفع حالة الطوارئ

وقال محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط لـ«الوطن»، إن المحافظة تواصل لليوم الثاني على التوالي مواصلة رفع حالة الطوارئ، حتى نهاية العملية الانتخابية غداً والظهور بالصورة المشرفة التي ظهرت بها المحافظة في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار 24 ساعة، وهي متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكل المديريات والوحدات المحلية التي ستعمل على مدار اليوم.

أهمية المشاركة الإيجابية

وناشد محافظ الوادي الجديد المواطنين باستمرار التوافد والتصويت في اليومين الثاني والثالث للانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

وكانت محافظة الوادي الجديد أقرت 82 لجنة فرعية، منها 7 لجان للوافدين، حيث بلغ إجمالي أعداد الناخبين بالمحافظة 188 ألفاً و12 ناخباً، موزعين على 67 مركزاً انتخابياً و5 لجان عامة.