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انتخابات المصريين بالداخل

بدء التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالغربية.. 16 لجنة للمغتربين

كتب:

رفيق محمد ناصف
09:10 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية بالغربية

الانتخابات الرئاسية بالغربية

فتحت اللجان الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، بمدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحا، وذلك في اليوم الثاني من ايام الاقتراع الـ 3 والتي حددتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

الإقبال على التصويت 

وتشهد مقار اللجان الانتخابية بمدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، توافد المواطنين عليها من السابعة صباحا، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية، وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين.

وشهدت اللجان الانتخابية بمدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، في اليوم الأول من أيام الإقتراع، إقبالا كبيرا من قبل الناخبين والأداء باصواتهم، وسط أجواء احتفالية وتشغيل الاغاني الوطنية، وأيضا وجود العديد من الشباب المتطوعين لمساعدة الناخبين في معرفة ارقامهم الانتخابية.

الكتلة التصويتية 

يذكر أن محافظة الغربية يبلغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة، بينما عدد الناخبين 3.5 مليون ناخب وناخبة، وتم تخصيص 14 لجنة عامة، و16 لجنة للمغتربين، و693 لجنة فرعية، بينما عدد المقرات الانتخابية بلغ عددها 673 مقرا انتخابيا، وانهت محافظة الغربية كافة الإجراءات والاستعدادات لتوفير كافة الوسائل التي تسهل على الناخبين عملية التصويت داخل اللجان.

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بقلم رفيق محمد ناصف