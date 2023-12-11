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وفاة المغنية الأمريكية الشهيرة لولا دي عن عمر ناهز 95 عاما

كتب:

نورهان نصرالله
09:27 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
المغنية الأمريكية لولا دي

المغنية الأمريكية لولا دي

توفيت مغنية البوب الأمريكية لولا دي، التي اشتهرت في فترة الخمسينات من القرن الماضي، عن عمر ناهز الـ95 عاما، وفقا لما أعلنه وكيل أعمالها، آلان إيشلر، قائلا إن «لولا» توفيت لأسباب طبيعية في منشأة للتمريض في هينسديل بولاية إلينوي.

من هي المغنية لولا دي؟

ولدت لولا دي باسم لورين دي أنجليس في شيكاغو عام 1928، وقدمت عروضًا محلية للهواة عندما كانت في التاسعة من عمرها، ثم غنت في برنامج راديو «ABC Teen Town»، الذي عُرف فيما بعد باسم «Junior Junction»، في عمر 16 عاما.

ووقعت على عقد تسجيل أغانٍ، وقدمت بعدها مجموعة من الأغاني الشهيرة منها «Only You»، التي باعت أكثر من نصف مليون نسخة.

وأعطتها شعبيتها كفنانة تسجيل الفرصة لإجراء جولة مع نجوم مثل بوب هوب وجوني راي وجيمي دورانتي في الخمسينيات والستينيات، وفقا لموقع «هوليوود ريبورتر».

وفي عام 2015، أصدرت شركة «Jasmine Records» في بريطانيا مجموعة مكونة من 58 أغنية، وقرصين مضغوطين لأعمالها بعنوان «Lola Dee Meets Lola Ameche».

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بقلم نورهان نصرالله