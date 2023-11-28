استئناف تصوير «Gladiator 2» بعد انتهاء إضراب الممثلين في هوليوود

يستعد صناع الجزء الثاني من فيلم «Gladiator» للمخرج ريدلي سكوت استئناف التصوير مرة أخرى في 4 ديسمبر المقبل، في مالطا، وذلك بعد فترة من التوقف بسبب إضراب الممثلين الذي استمر لما يقرب من 118 يوما، وهو الفيلم المقرر طرحه في السينمات حول العالم بحلول 22 نوفمبر 2024، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ويجمع فيلم «Gladiator 2» في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم بول ميسكال، دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، بجانب كلا من كوني نيلسن وديريك جاكوبي اللذان يعيدان الظهور بشخصيتهما التي قدمها في الجزء الأول من الفيلم عام 2000، بينما يغيب النجم راسل كرو عن الجزء الثان حيث إن شخصيته ماتت في الجزء الأول، وهو الفيلم الذي حقق نجاحًا هائلاً وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

مشهد قتال مع قرود البابون في «Gladiator 2»

وكشف المخرج ريدلي سكوت في حوار لمجلة «نيويورك»، أنه قضى فترة الإضراب في العمل على مونتاج 90 دقيقة من لقطات فيلم «Gladiator 2»، وكان من ضمنها مشهد يقاتل فيه البطل مجموعة من قرود البابون، وأوضح المخرج أن تلك الفكرة خطرت له بعد مشاهدة مقطع فيديو لقرود البابون وهي تهاجم السياح في جنوب إفريقيا.