الناخبون يتوافدون على لجان التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية (صور)

شهدت لجان منطقة الزاوية الحمراء إقبال كثيفا مع بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية 2024 في ثاني أيام الانتخابات، وحرص المواطنون على الاصطفاف للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، إيمانًا منهم بأهميته.

كثافة الناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

مشاهد حضارية يتخللها حب الوطن وأرضه، إذ حرص أهل منطقة الزاوية الحمراء تحديدا من أمام مدرسة أبطال بورسعيد، على الاصطفاف في نظام كامل قبل ساعات من بدء فتح اللجان الانتخابية، بين تشديدات أمنية.

إقبال كبير من قبل جميع الفئات في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

منذ السابعة والنصف، قرر المصريين نساء ورجال شباب وكبار السن، في بهجة وحب ووطنية، انتظار دورهم للإدلاء بصوتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وفي مدينة نصر يتوافد المواطنون على لجنة الجامعة العمالية، لليوم الثاني، للإلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، وفتحت لجان منطقة التجمع أبوابها ويتوافد عدد كبير من الناخبين على مقرات اللجان، منذ الصباح الباكر؛ للمشاركة في الماراثون الرئاسي الذي يحدد ملامح السنوات المقبلة.

وفي مدينة الإنتاج الإعلامي يتوافد الناخبون على لجنة «المغتربين»، وظهرت أعداد جيدة من الناخبين مع فتح باب التصويت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.