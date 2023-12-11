توافد المواطنين على لجان قصر النيل في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

فتحت مدرسة «قصر الدوبارة» بشارع القصر العيني لجانها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك للتصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، وسط توافد ملحوظ من جانب المواطنين.

انطلاق الانتخابات الرئاسية

وانطلق أمس الماراثون الانتخابي في كافة محافظات مصر وسط توافد كبير من جانب الشباب والنساء والرجال وكبار السن وذوي الهمم، وذلك وسط وجود رجال الشرطة من السيدات والنساء من أجل مساعدة وحماية المواطنين، وبالأخص ذوي الهمم وكبار السن.

وتفتح اللجان الانتخابية أبوابها خلال أيام الانتخابات من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر العملية الانتخابية حتى الساعة التاسعة مساءً.