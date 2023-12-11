إقبال غير مسبوق على التصويت في الانتخابات بالقليوبية والدقهلية

قالت نجاة الجبالي مراسلة قناة «إكسترا نيوز» إن محافظة القليوبية هي المحافظة الثالثة في إقليم القاهرة الكبرى، ويوجد بها 365 مقرًا انتخابيًا لانتخابات رئاسة الجمهورية، و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية و9 لجان للمغتربين، ممن يتواجدون خارج حدود محافظتهم، بكتلة تصويتية تصل إلى 3.5 مليون ناخب من الكتلة التصويتية بالمحافظة.

وأضافت مراسلة قناة «إكسترا نيوز» أنه يوجد تباين من الوافدين للتصويت بالانتخابات، والإقبال والمشاركة غير مسبوقة بأول أيام التصويت في المحافظة، أمس، مما أدى للدفع بقضاه احتياطيين للتيسير على المواطنين العملية الانتخابية، هذا بجانب بطاقات الاقتراع المخصصة لذوي الهمم والكراسي المتحركة لكبار السن.

وشرحت مراسلة قناة «إكسترا نيوز» أن الانتخابات الرئاسية الحالية يشارك بها كل أطياف الشعب المصري.

إقبال كثيف في الدقهلية

أما في الدقهلية، فقال محمود حافظ مراسل قناة «صدي البلد» إن المحافظة ذات كتلة تصويتية عالية، فهناك حوالى 4.5 مليون مواطن لهم الحق فى الإدلاء بأصواتهم من خلال 24 لجنة عامة مقسمة على 947 لجنة فرعية.

وأضاف مراسل «صدي البلد»، أن محافظة الدقهلية بها 7 لجان للمغتربين، موزعة على حوالى 5 مراكز هامة، حيث أن هناك مركزين داخل مركز المنصورة وجمصا و طلخا وميت غمر.

وتابع: «تدفق الآلاف على لجان الاقتراع بالأمس، والمشاركة كانت كبيرة جدًا، ولا نفغل دور المرأة المصرية لأنها بتشجع أولادها وزوجها، فالأمهات اصطحبت الأطفال إلى مقرات اللجان للتعريف بحقوقهم الانتخابية، خاصة أن محيط المقرات الانتخابية شهدت تواجد مكثف للأطفال من 8 لـ10 سنوات».