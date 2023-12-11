توافد كثيف للسيدات للتصويت في الانتخابات بمصر القديمة: «جايين عشان مصر»

مع ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، نزلن السيدات يشاركن لاختيار مستقبل البلد، يضعن نصب أعينهن راية النصر، وبالمشاركة الفعالة يدلين بأصواتهن ذات الأمانة، وفي منطقة مصر القديمة والمنيل، طغى الدور النسائي، إذ أتى الجميع مهرولين تاركين أعمالهن وبيوتهن، بعضهن مصاحبين لعائلتهن في مشهد حضاري ينم على الحرص على مستقبل بلدهن.

مشاركة فعالة للنساء في الانتخابات الرئاسية

«أنا بلدي أهم عندي من حياتي»، هكذا وصفت، سامية محمد، البالغة من العمر 70 عامًا حبها لبلدها، في حديثها لـ«الوطن»، إذا أنها تقتن في أول المنيل، وجاءت لتبين للسيدات أهمية دور المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أنها تأتي كل سنة حاملة العلم في حب وبهجة.

سيدات مصر.. جايين عشان مصر

اصطففن السيدات في صورة حضارية أمام اللجان، في مشهد إيجابي، معبرين أنهم أتوا لأن أصواتهن أمانة: «نزلنا علشان صوتنا أمانة ومهم المشاركة الفعالة للإدلاء بالصوت وتقديم الواجب الوطني»، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، يتطلب مشاركة الجميع، وهن حرصن عليه.

سيدات مصر تشارك في الانتخابات

وأضافت «سامية»، أنها أتت للمشاركة تاركة منزلها، منذ ساعات الصباح الأولى لتدق باب اللجان للانتخابات إذ أنها لم تستطع أن تأتي أمس، ولكن حرصت أن يكون عملها حاملًا الدور الوطني في طياته: «عشان البلد عشان أعبر عن رأيي وبتمنى كل انتخابات تكون صورة مشرفة لمصر، وأمنها عشان كده نزلنا نشارك».

وذكرت سارة سعيد، من منطقة المنيل، البالغة من العمر 60 عامًا، أنها تعهد المجيء هي وابنتها وحفيدتها كل انتخابات، حرصًا منها على الإدلاء بصوتهن: «إحنا بنحب مصر باجي أنا وتاليا عشان نفرح بمشاركة الأحداث»، متمنية للجميع العيش في مستقبل باهر.