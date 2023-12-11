«التنسيقية»: المصريون يصطفون أمام اللجان تحت شعار «بنكمل المشوار»

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشهدا مهيبا للغاية وسط حشود انتخابية كبيرة، حيث يواصل الشعب المصري استكمال روايته المبهرة للعالم، في مشهد انتخابي غير تقليدي، يتجمع فيه المواطنون أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية.

ويواصل المصريون المشاركة والإدلاء بصوتهم في اليوم الثاني للانتخابات لاستكمال المشهد العظيم وما قدموه في اليوم الأول من حشود جماهيرية أمام معظم اللجان.

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استعداد المواطنين للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية بدير مواس المنيا، إذ توافدوا على اللجان قبل فتح باب التصويت.

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفتي عمليات مركزية وإعلامية لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الإعلامي، تنشر تباعا عبر صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد مجريات العملية الانتخابية في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.