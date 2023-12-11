بدء تصويت اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024 بالفيوم.. 10 لجان عامة

تشهد اللجان الانتخابية إقبالًا كبيرًا بالتزامن مع بدء تصويت اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة الفيوم، إذ حرص المواطنون على التوافد إلى المقار الانتخابية قبل فتح اللجان، فيما ما يزال العنصر النسائي يتصدى المشهد بأكبر نسبة إقبال من مختلف الأعمار.

وينظم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء تصويت اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة الفيوم، إذ يتفقد عدة لجان في مركز سنورس، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بالمحافظة، ويحث المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم وصنع مستقبلهم.

إقبال في اليوم الأول بالانتخابات

وشهد اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، إقبالًا كبيرًا وزحامًا في مختلف اللجان بالدوائر العشر الذين تضمهم محافظة الفيوم، خصوصًا لجان المغتربين التي شهدت إقبالًا كبيرًا من الشباب والسيدات.

كما حرص كبار السن وذوي الهمم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ناصحين الشباب بضرورة تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية حفاظًا على الأمن والأمان والاستقرار.

وفيما يخص مرشحي رئاسة الجمهورية 2024، فإنّه يتنافس 4 مرشحين وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، وعبد السند يمامة، وحازم عمر.

معرفة لجنتك الانتخابية بالموبايل

وتوفر الهيئة الوطنية للانتخابات، معرفة لجنتك الانتخابية عن طريق الموبايل لأهالي محافظة الفيوم، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوطنية للانتخابات من خلال الضغط هنا، وكتابة الرقم القومي وإتباع الإرشادات وستظهر اللجنة والمقر الانتخابي ورقم الناخب في الكشف على الفور.

323 لجنة انتخابية بالفيوم

ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت في محافظة الفيوم نحو 2 مليون و147 ألف ناخبًا وناخبة، إذ يدلون بأصواتهم في 323 لجنة انتخابية موزعة على 283 مقرًا انتخابيًا منتشرين في 10 دوائر انتخابية بمحافظة الفيوم.

10 لجان عامة بالفيوم

وتضم محافظة الفيوم 10 لجان عامة، يتم تجميع صناديق الاقتراع بها، تمهيدًا لأعمال الفرز عقب انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تنتهي مساء غد الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري.