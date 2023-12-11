وكيل «الصحة» بكفر الشيخ يتابع جاهزية المنشآت الطبية في ثاني أيام الانتخابات

عقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، اجتماعا بتقنية «فيديو كونفرانس»، في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين، مع مدراء الإدارات الصحية والمستشفيات والإدارات الفنية والإدارية بديوان المديرية، لمتابعة سير وانتظام العمل في جميع منشآت القطاع الصحي بالمحافظة.

كما تابع «شقوير» استمرار جاهزية المنشآت الصحية للتأمين الطبي للانتخابات الرئاسية.

وكيل الوزارة يتابع جاهزية الإدارات التي تحتوي على لجان انتخابية

كما تابع وكيل الوزارة، جاهزية الإدارات التي تحتوي على لجان انتخابية في الوحدات الصحية، مؤكدا استمرار انعقاد لجنة إدارة الأزمات في كل إدارة ومستشفى من بداية التصويت وحتى نهايته.

وشدّد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على ضرورة المشاركة الإيجابية، وجدّد دعوته لجميع العاملين بالقطاع الصحي بالحضور إلى لجان التصويت للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الإيجابية في الانتخابات.

اللجان الانتخابية بكفر الشيخ تفتح أبوابها أمام الناخبين

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ أبوابها في تمام الساعة التاسعة، في ثاني أيام انتخابات الرئاسة المصرية، التي تمتد 3 أيام وتنتهي غدا الثلاثاء.

وحرص عدد من الناخبين على التوافد إلى مراكز الاقتراع في الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم.

ويُشارك مليونان و339 ألفا و800 ناخب في الانتخابات الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مراكز انتخابية، بـ524 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.