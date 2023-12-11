زغاريد وأغاني وطنية أمام باب لجنة محمد فريد في ثاني أيام انتخابات الرئاسة

بدأ التصويت بلجان محمد فريد، بعدما اصطف الناخبون في طابور طويل، امتد من باب مدرسة محمد فريد التجريبية وحتى نهاية الشارع.

وعلى موسيقى الأغاني الوطنية شهدت المنطقة احتفالات، وأطلقت السيدات الزغاريد، إيذانًا بفتح اللجنة وانتظار دخولهم تباعًا للإدلاء بأصواتهم.

تجمع كبير من مختلف الفئات أمام المدرسة

ويتجمع امام المدرسة اليوم حشدا كبيرا من المواطنين من مختلف الفئات، شباب وسيدات وكبار السن، إيمانًا منهم بأداء واجبهم الوطني والمشاركة في الانتخابات.