فيلم «شماريخ» يتصدر شباك التذاكر.. ويحقق مليون جنيه إيرادات في 24 ساعة

تصدر فيلم «شماريخ» بطولة الثنائي آسر ياسين وأمينة خليل، قائمة الإيرادات في دور العرض، مُحققًا المركز الأول وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، لاسيما وأنه يُعد من أحداث الأفلام الموجودة في السينمات حاليًا.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات الذي حققها فيلم شماريخ في دور العرض، خلال أمس الأحد، موضحًا أنّ العمل حقق مليون جنيهًا، ليُحافظ على صدارته بالمركز الأول.

أبطال وأحداث فيلم شماريخ

تدور قصة فيلم شماريخ في إطار يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية، من خلال شاب يتورط مع والده الذي يسعى لإجباره للاعتراف بنسبه، ويجد نفسه يمتثل أوامره بالتخريب والقتل، حتى يجد نفسه أمام حب عمره، وعليه أن يقرر إما أن يتخلص منها أو ينقذها من براثن والده غير الشرعي.

ويشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، أدم الشرقاوي، تأليف وإخراج عمرو سلامة، كما شهد آخر ظهور للفنان مصطفى درويش الذي توفى في شهر مايو الماضي قبل استكمال تصوير مشاهده.

أمينة خليل تُنافس بـ وش في وش

ويُعرض للفنانة أمينة خليل، في دور العرض حاليًا، فيلم آخر بعنوان «وش في وش» والذي يجمعها بالفنان محمد ممدوح، حيث حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا من خلال هذا الفيلم أيضًا، ويُشاركها البطولة كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.