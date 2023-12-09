انتعاشة في إيرادات السينما المصرية بعد طرح «شماريخ».. اعرف التفاصيل

شهدت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في السينمات ارتفاعا كبير على مدار الأيام الماضية، حيث نجحت في تحقيق إيرادات بلغت 2 مليون و286 ألف جنيه أمس الخميس في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وتصدر فيلم «شماريخ» للمخرج عمرو سلامة قائمة إيرادات الأفلام المصرية لليوم الثالث على التوالي، محققا 1.8 مليون جنيه، بفارق كبير عن فيلم المركز الثاني «بلوموندو» الذي لم يحقق سوى 106 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «فوي فوي فوي» إيرادات بلغت 91.8 ألف جنيه ليأتي في المركز الثالث، يليه في المركز الرابع فيلم «العميل صفر» بـ 84 ألف جنيه.

«حسن المصري» في المركز الأخير بقائمة الإيرادات

وتراجع فيلم «وش في وش» إلى المركز الخامس محققا إيرادات بلغت 61.5 ألف جنيه، أما في المركز السادس جاء فيلم «سنة أولى خطف» بـ 60 ألف جنيه، ولم يحقق فيلم «الخميس اللي جاي» سوى 9.8 ألف جنيه، وسجل فيلم «البعبع» 3 آلاف جنيه، أما «أولاد حريم كريم » فحقق 2.5 ألف جنيه، أما المركز الأخير من نصيب فيلم «حسن المصري» بـ 1.5 ألف جنيه.