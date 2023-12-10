5 ملايين جنيه إيرادات فيلم شماريخ خلال 3 أيام عرض في دور السينما

حقق فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين، في شباك تذاكر السينما، أمس السبت، وذلك في اليوم الثالث بدور العرض، نحو مليون و200 ألف جنيه، وتصدر قائمة الإيرادات اليومية التي تضم نحو 10 أفلام، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت إيرادات فيلم شماريخ على مدار 3 أيام عرض بالسينما، نحو 5 ملايين و200 ألف جنيه، إذ حقق في أول يوم عرض نحو مليون و592 ألف جنيه، وفي اليوم الثاني جاءت إيراداته بمليون و864 ألف جنيه.

قصة شماريخ

تدور قصة فيلم شماريخ في إطار يحمل مزيجا من الأكشن والرومانسية، من خلال شاب يتورط مع والده الذي يسعى لإجباره للاعتراف بنسبه، ويجد نفسه يمتثل أوامره بالتخريب والقتل، حتى يجد نفسه أمام حب عمره، وعليه أن يقرر إما أن يتخلص منها أو ينقذها من براثن والده غير الشرعي.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، أدم الشرقاوي، تأليف وإخراج عمرو سلامة، كما شهد آخر ظهور للفنان مصطفى درويش الذي توفى في شهر مايو الماضي قبل استكمال تصوير مشاهده.