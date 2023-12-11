حقيقة منع الروس من السفر خارج بلادهم وسحب جوازات سفرهم.. «فئات محددة»

أعلنت الحكومة الروسية مرسوما يدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، سيتعين بموجبه على الروس الممنوعين من السفر إلى الخارج تسليم جوازات سفرهم إلى السلطات في غضون خمسة أيام بعد إخطارهم بذلك.

يمكن للسلطات فرض حظر سفر على المجندين

وبحسب «رويترز» فإنه يمكن للسلطات فرض حظر سفر على المجندين أو موظفي جهاز الأمن الاتحادي أو المدنين أو الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أسرار الدولة أو معلومات ذات أهمية خاصة وآخرين، وذلك وفقا للقانون الروسي على أن تحتفظ بجواز السفر المعاد الجهات التي أصدرته مثل وزارة الداخلية أو الخارجية، كما يمكن استعادة جواز السفر بعد ملء استمارة.

تقييد الحق في السفر مؤقتًا بسبب الجنيد

ونص القرار على أن أولئك الذين تم تقييد حقهم في السفر مؤقتا بسبب التجنيد للخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية البديلة، سيتعين عليهم أيضا تقديم بطاقة هوية عسكرية مع دليل على أنهم أكملوا الخدمة.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز أعلنت في مارس الماضي نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر لم تسمها أن أجهزة الأمن الروسية تصادر جوازات سفر كبار المسؤولين والمسؤولين التنفيذيين في الشركات الحكومية لمنع السفر إلى الخارج.