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انتخابات المصريين بالداخل

«الوطنية للانتخابات» تعرض آخر مستجدات الاقتراع في مؤتمر صحفي بعد قليل

كتب:

محمد عيسى
10:23 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا في العاشرة والنصف صباحا، لعرض آخر مستجدات الاقتراع بالداخل، ومتابعة المستجدات في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان أمس، انتظام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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