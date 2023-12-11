«الوطنية للانتخابات» تعرض آخر مستجدات الاقتراع في مؤتمر صحفي بعد قليل

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا في العاشرة والنصف صباحا، لعرض آخر مستجدات الاقتراع بالداخل، ومتابعة المستجدات في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان أمس، انتظام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.