رئيس تحرير «اليوم السابع»: المشهد أمام اللجان يعكس وعي المصريين

أشادت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، بزخم مشاركة الشباب والمرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية، موضحة أن ذلك موجود لليوم الثاني على التوالي؛ إذ اصطف الناخبون في طوابير للإدلاء بأصواتهم، وتصدرت المرأة المصرية المشهد كالعادة.

علا الشافعي: اصطفاف المواطنين في الانتخابات يؤكد حالة الوعي

وأكدت خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المشهد يعكس وعي حقيقي للمصريين بأهمية وجودهم في الانتخابات وما يدور حولهم، وما يحدث من أزمة اقتصادية عالمية طاحنة وانعكاساتها في مصر، مشددة على أن الاصطفاف يترجم وعي هذا الشعب الأصيل بالفطرة، ويعرف تماما اللحظة التاريخية التي يعبر بها عن موقفه، خاصة أن الوطن صوته أعلى من أي مشكلة اقتصادية أو سياسية.

وتابعت: «كل ما نطلبه انتخابات حرة حاصل على الأرض، فضلا عن وجود هيئات المراقبة الدولية والأفريقية والعربية»، مؤكدة أن التقارير التي خرجت أشادت بسير العملية الانتخابية، وعدم حدوث مخالفات.

عدم حدوث مخالفات في الانتخابات

وأشارت رئيس تحرير «اليوم السابع»، إلى أن «العليا للانتخابات» تحدثت في بيان يتعلق بحالة بعينها، منوهة إلى أن كل البيانات الصادرة عن المشاركين في العملية الانتخابية تؤكد عدم حدوث مخالفات، بل على العكس كانت هناك إشادة بسير العملية الانتخابية وسلاستها، وأنها تتم في هدوء شديد.