أمين مساعد «مستقبل وطن»: الشعب المصري في اصطفاف وطني خلف دولته

قال عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنّ الشعب المصري يسطر ملحمة غير مشهودة من المشاركة السياسية، مؤكدًا أن الإقبال على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 غير مسبوق.

وأضاف «هلال»، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن المصريين يقبلون على مقار اللجان الانتخابية قبل المواعيد الرسمية لبدء الانتخابات منتظرين فتح اللجان من أجل الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أنّ هذا الاستحقاق الدستوري لبنة في تدعيم الدولة المصرية واستقرارها، مشددًا على أن الشعب المصري في اصطفاف وطني خلف دولته المصرية ضد أي محاولات للنيل من الأمن القومي المصري.

وأكد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أنّ المشهد غير مسبوق وينم على وعي كبير لدى الشعب المصري وإحساس بالمسؤولية تجاه دولته والظروف والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

ولفت إلى أن الحزب أدى دورا توعويا كبيرا قبل بدء الانتخابات بعرض إنجازاته الدولة المصرية وضرورة المشاركة في حد ذاتها، حيث أجمع الكل، فالمسألة لا تتوقف على اختيار أحد المرشحين بقدر أهمية الانحياز للدولة المصرية وتقدير التحديات التي تمر بها، وكان من باب المسؤولية أن يؤدي الحزب دوره في التوعية وحملات طرق الأبواب وعقد المؤتمرات.