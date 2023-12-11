الناخبون يتوافدون على لجان الانتخابات بالقاهرة في ثاني أيام التصويت

توافد الناخبون على لجان الانتخابات في منطقة شبرا الخيمة، واجتمع عدد كبير من المواطنين أمام اللجان؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت مدرسة ناصر الثانوية بنات، تواجد عدد كبير من السيدات أمام لجنة الانتخاب، حاملين أعلام مصر والبعض الآخر من كبار السن، في مشهدٍ يدعو للفرح مصطحبين أحفادهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وفي مدرسة الترعة البولاقية، توافد عدد من المواطنين للإداء بصوتهم في العملية الانتخابية مبكرا، موضحين رغبتهم في الإدلاء مبكرًا قبل الزحام، كما شهدت مدرسة القومية إقبالًا ملحوظًا من السيدات مصطحبات أطفالهن لتعليمهن الانتماء والمشاركة الإيجابية في الانتخابات.

الشباب يتصدرون المشهد

ويواصل الناخبون لليوم الثاني على التوالي التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط إقبال ملحوظ.

وتشهد مدرسة الخديوي إسماعيل بالمنيرة التابعة للإدارة التعلمية بمنطقة السيدة زينب حضورًا مكثفًا من الشباب والنساء وكبار السن.