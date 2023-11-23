«بلوموندو» للفنان حسن الرداد يتصدر شباك التذاكر بـ207 آلاف جنيه في يوم

تصدر فيلم «بلوموندو» من بطولة الفنان حسن الرداد شباك التذاكر، منذ طرحه في دور العرض، محتفظًا بالمركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة.

إيرادات فيلم بلوموندو

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، عن أنّ فيلم «بلوموندو» حقق نحو 207 آلاف جنيه إيرادات في دور العرض، وما زال يتصدر المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة.

كان الفنان حسن الرداد، والشركة المنتجة، أعلنا التبرع بجزء من إيرادات الفيلم لأهالي غزة، وذلك حسبما جاء في بيان رسمي، فيما أوضحت الشركة أنها قررت طرح الفيلم في ظل الظروف الراهنة، كون الأمر يعود إلى ارتباطات تعاقدية.

أحداث فيلم بلوموندو

وتدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته؛ ليقرر إقامة حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال فيلم بلوموند

وفيلم «بلوموندو» إنتاج رويال صن، وبطولة حسن الرداد، وميرنا نور الدين، ومحمود حافظ، وهاجر أحمد، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.