«الوطنية للانتخابات» تحدد رقما للاستفسارات والشكاوى

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، رقما يمكن للناخبين الاستفسار أو الشكوى من خلاله، عبر منشور بصفحتها الرسمية على فيس بوك.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19826، حيث يمكن للناخبين الاتصال عليه للاستفسار والشكاوي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كل لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

أشارت الهيئة، إلى أنّه من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية، رصدت إقبالا كثيفا من الناخبين في مختلف المحافظات؛ وسارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان، وذلك في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير عملية الاقتراع قدر المستطاع في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين والذي فاق كل التوقعات.

وأعربت الهيئة الوطنية للانتخابات عن شكرها وتقديرها العميق لجموع أبناء الوطن، والذين أظهروا وعيا عميقا بأهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، والتمسك بإعمال حقوقهم الدستورية والقانونية.