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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة بالإسماعيلية: كل اللجان الفرعية فتحت أبوابها في مواعيدها

كتب:

شريف سليمان
11:23 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

قال المستشار أحمد أبو عمرة رئيس لجنة متابعة محافظة الإسماعيلية، إنّ المحافظة بها 10 لجان عامة، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية وقيم الحرارة مناسبة للمشاركة في الانتخابات، في ظل عدم وجود شبورة مائية.

وشدد رئيس اللجنة، على أن كل اللجان الفرعية التزمت بمواعيد فتح اللجان، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء.

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