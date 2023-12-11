رئيس لجنة بالإسماعيلية: كل اللجان الفرعية فتحت أبوابها في مواعيدها

قال المستشار أحمد أبو عمرة رئيس لجنة متابعة محافظة الإسماعيلية، إنّ المحافظة بها 10 لجان عامة، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية وقيم الحرارة مناسبة للمشاركة في الانتخابات، في ظل عدم وجود شبورة مائية.

وشدد رئيس اللجنة، على أن كل اللجان الفرعية التزمت بمواعيد فتح اللجان، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء.