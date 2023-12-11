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انتخابات المصريين بالداخل

نقيب الصحفيين يدلي بصوته في الانتخابات بمدرسة الشيخ علي بالسيدة زينب

كتب:

مريم حنفي
10:48 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
نقيب الصحفيين

نقيب الصحفيين

أدلى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بصوته في انتخابات الرئاسة في لجنة مدرسة الشيخ علي يوسف الابتدائية بمنطقة السيدة زينب.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».

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