طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

شارك عدد كبير من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس ومجلس إدارة جامعة أسوان في العملية الانتخابية لاختيار رئيس البلاد، في الانتخابات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر 2024، حيث تراس الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة هذه المشاركة الفاعلة للتشجيع على المشاركة في هذا الحدث الوطني.

المشاركة الإيجابية

وأكدت الجامعة، في بيان، أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في هذا المشهد الديمقراطي المهم، الذي يعكس إصرار المصريين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس البلاد المقبل.

كما أكدت الجامعة على سعيها في تعزيز الوعي السياسي والمشاركة المدنية لأفراد المجتمع، وتعزيز الديمقراطية والمشاركة الحرة في عملية اختيار القيادة السياسية للبلاد.

وانتهت محافظة أسوان ممن توفير مقاعد متحركة لذوي الهمم وكبار السن أمام اللجان بالإضافة الى تفعيل مركز السيطرة والسلامة العامة وربطه بغرف عمليات مديرية الأمن والمحكمة والوحدات المحلية للمتابعة اللحظية للعملية الانتخابية و تأمين اللجان الانتخابية ضد الحرائق وتوفير المولدات الكهربائية الاحتياطية.

اللجان الانتخابية باسوان

يذكر أن محافظة أسوان تحتوي على 223 لجنة رئيسية و254 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 12 لجنة للوافدين، وتم تنظيم فعاليات لحشد الجماهير وتوعيتهم بالمشاركة في الانتخابات في قرى ومدن المحافظة.

وتهدف هذه الاستعدادات إلى تحقيق مشاركة شعبية واسعة في العملية الانتخابية وضمان سيرها بشكل سلس ومنظم حتى يكون لهذا الاستحقاق التاريخي تأثير إيجابي على مصر وشعبها.