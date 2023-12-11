رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

رغم الهجوم السابق عليها.. بينيلوبي كروز تواصل دعمها لفلسطين

كتب:

نورهان نصرالله
12:39 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الفنانة الإسبانية بينيلوبي كروز

الفنانة الإسبانية بينيلوبي كروز

انضمت الإسبانية بينيلوبي كروز إلى قائمة فناني العالم الداعمين للقضية الفلسطينية، إذ نشرت صورة عبر خاصية «ستوري» على حسابها على «إنستجرام»؛ الذي يتابعها عليه 6.8 مليون شخص حول العالم، تطالب فيها بوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعلن فيها بينيلوبي كروز، دعمها لغزة أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، إذ سبق وأصدرت في عام 2014 مع زوجها خافيير بارديم، بيانًا صحفيًا يوضحان من خلاله موقفهما من الحرب في غزة، بعد أنّ تعرض الزوجان لانتقادات شديدة بسبب مشاركتهما في التوقيع على رسالة مفتوحة في صحيفة إسبانية؛ تدين تصرفات الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما نشرته مجلة «تايم».

بينيلوبي كروز تتعرض للهجوم بعد إدانتها للقصف الإسرائيلي على غزة 

وتضمنت الرسالة، التي نشرتها صحيفة «إل دياريو»، توقيعات العديد من الشخصيات ذات الوزن الثقيل في صناعة السينما الإسبانية، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى «إدانة القصف البري والبحري والجوي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة»، كما وصفت التدخل العسكري الإسرائيلي في غزة بـ«إبادة جماعية».

وجاء في البيان الذي أصدرته «كروز» وزوجها: «كان المقصود من توقيعي فقط أنّ يكون نداءً من أجل السلام، إنّ الدمار والكراهية لا يولدان إلا المزيد من الكراهية والدمار، لقد نشأت على أنّ أكون ضد أي عمل من أعمال العنف، وما يترتب على ذلك من معاناة الإنسانية، بغض النظر عن الأديان والأعراق والحدود، لقد فقدت الكثير من الأمهات الفلسطينيات الأبرياء؛ أطفالهن في هذا الصراع».

اقرأ المزيد:

نجوم هوليوود يطالبون بايدن بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة: لن نقف مكتوفي الأيدي

محمد دياب ينضم إلى قائمة نجوم هوليود المطالبين بوقف النار على غزة

تيلدا سوينتون و2000 فنان بريطاني يدعمون غزة: «كارثة إنسانية»

الإسبانية بينيلوبي كروز تبكي خلال تكريمها بمهرجان «سان سيباستيان»
بقلم نورهان نصرالله