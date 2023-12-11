رغم الهجوم السابق عليها.. بينيلوبي كروز تواصل دعمها لفلسطين

انضمت الإسبانية بينيلوبي كروز إلى قائمة فناني العالم الداعمين للقضية الفلسطينية، إذ نشرت صورة عبر خاصية «ستوري» على حسابها على «إنستجرام»؛ الذي يتابعها عليه 6.8 مليون شخص حول العالم، تطالب فيها بوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعلن فيها بينيلوبي كروز، دعمها لغزة أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، إذ سبق وأصدرت في عام 2014 مع زوجها خافيير بارديم، بيانًا صحفيًا يوضحان من خلاله موقفهما من الحرب في غزة، بعد أنّ تعرض الزوجان لانتقادات شديدة بسبب مشاركتهما في التوقيع على رسالة مفتوحة في صحيفة إسبانية؛ تدين تصرفات الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما نشرته مجلة «تايم».

بينيلوبي كروز تتعرض للهجوم بعد إدانتها للقصف الإسرائيلي على غزة

وتضمنت الرسالة، التي نشرتها صحيفة «إل دياريو»، توقيعات العديد من الشخصيات ذات الوزن الثقيل في صناعة السينما الإسبانية، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى «إدانة القصف البري والبحري والجوي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة»، كما وصفت التدخل العسكري الإسرائيلي في غزة بـ«إبادة جماعية».

وجاء في البيان الذي أصدرته «كروز» وزوجها: «كان المقصود من توقيعي فقط أنّ يكون نداءً من أجل السلام، إنّ الدمار والكراهية لا يولدان إلا المزيد من الكراهية والدمار، لقد نشأت على أنّ أكون ضد أي عمل من أعمال العنف، وما يترتب على ذلك من معاناة الإنسانية، بغض النظر عن الأديان والأعراق والحدود، لقد فقدت الكثير من الأمهات الفلسطينيات الأبرياء؛ أطفالهن في هذا الصراع».