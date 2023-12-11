تدهور الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري بعد بتر قدمه.. وأقاربه يطلبون الدعاء له

كشف محسن البدري، ابن أخت المخرج أحمد البدري، تطورات الحالة الصحية للأخير، الذي يتواجد حاليًا داخل معهد ناصر، بعدما خضع لعملية بتر قدمه الشمال، قبل يومين، على إثر إصابة بها، وحدوث مضاعفات بسبب مرض السكر.

وقال محسن البدري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المخرج أحمد البدري، لا زال متواجدا في العناية المركزة حتى الآن، في غيبوبة منذ خضوعه لعملية بتر في قدمه اليسرى، لافتًا إلى تراجع حالته الصحية بعد تفاقم الأمور معه، وإصابته بفيروس في الدم أيضًا.

المخرج أحمد البدري تحت الملاحظة الطبية

وأوضح أنّ المخرج أحمد البدري، تحت الملاحظة الطبية داخل المستشفى، مطالبًا الجمهور بالدعاء له، لتجاوز تلك الفترة الصعبة، لاسيما على المستوى النفسي.

وكان محمد كمال، شقيق زوجة المخرج أحمد البدري، قال هو الآخر، عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المخرج أحمد البدري ما زال في مستشفى معهد ناصر تحت الملاحظة بعد تعرضه لبتر قدمه اليسرى بالكامل.

وكتب: «أحمد حبيب الحياة أحمد البهجة رجله الشمال كلها شالوها.. دنيا إيه يا أخونا اللي مقطعين بعض عليها خصام إيه وكره إيه اللي نبعد بيه عن بعض.. يعز عليا يا أحمد أشوفك كده.. البدري عشرة العمر والبهجة كلها».