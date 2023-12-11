مدحت بركات: الانتخابات رسالة تأكيد للعالم

أكد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، أن الانتخابات الرئاسية في مصر تشهد تجاوبًا كبيرًا من الشعب المصري الذي يسعى إلى توجيه رسالة قوية إلى العالم، مشيرا إلى أن الشارع المصري يعبر عن دعمه الراسخ للرئيس الحالي، وإشارةً إلى التفاعل الوثيق بين الحاكم والشعب.

وقال المهندس مدحت بركات، إن المصريين يترجمون من خلال التصويت في الصناديق وحدتهم ودعمهم للقضايا الوطنية والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الشعب المصري يرى في الرئيس شخصية تمثل مصلحة مصر وتدافع عن القضايا الإنسانية والعدالة.

وأشار "بركات" إلى أنه على الصعيدين الوطني والإقليمي، تتجلى الرسالة الفاعلة للمصريين في دعمهم للرئيس كرمز للثبات والتماسك في وجه التحديات، ويعبرون عن رغبتهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد والمساهمة في التحول الإيجابي في المنطقة.

وقال رئيس حزب أبناء مصر: لكن لا يقتصر التأكيد على الرئيس فحسب، بل يمتد أيضًا للتأكيد على التزام مصر تجاه القضية الفلسطينية، ويعتبر المصريين دعمهم للرئيس بمثابة تأكيد على استمرار الجهود المصرية في دعم الحلول السلمية والإنسانية لقضية فلسطين.

وأكد "بركات" أن المشاركين في هذه العملية الديمقراطية يشددون على أن دعمهم للرئيس لا يعني تهميش قضية فلسطين، بل يُظهر التزامهم الدائم والقوي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

ولفت المهندس مدحت بركات إلى أن مصر تؤكد بوضوح عدم قبول أي تهجير أو تصفية للقضية الفلسطينية، وتتعهد بالمضي قدما في دعم الحلول السلمية والعادلة لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المصريين يتعاملون مع هذه الانتخابات كفرصة للتأكيد على أن مصر لا تتخلى عن دورها الرائد في دعم القضايا الإنسانية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين.