«صندوق التصويت خرجلها».. «نجوان» تشارك في الانتخابات: «أنا من أيام الملك»

كل تفصيلة في هيئتها تدل على سنها، لكنّها فاجأت الجميع «أنا من أيام الملك فاروق»، وقبل أن تترك الصدمة علاماتها على وجوه المحيطين بها، قالت ضاحكة: «عاصرت الملك آه بس كنت لسه صغيرة في السن»، ليبادلها الجميع ابتسامات أضفت طاقة إيجابية على الناخبين الذين شاركوها التصويت في اليوم الثاني للانتخابات، وساعدوها في الحركة من سيارتها إلى اللجنة.

بمساعدة آخرين، تركت نجوان محمد يوسف سيارتها، لظروفها الصحية وصعوبة صعودها السلم، واحتياجها لكرسي متحرك، فخرج لها رئيس اللجنة بالكشف والحبر الفسفوري والصندوق، تيسيرًا عليها وإتمام دورها الوطني.

لم تترك أحدًا دون أن تداعبه بخفة دم، معربة عن سعادتها البالغة باليوم وكل تفاصيله، فكل انتخابات تمثل لها فرصة تعبير عن إيمانها بدورها كمواطن في إبداء رأيها والاختيار، حتى لو جاءت الصناديق بعكس اختيارها، لكنها تؤمن بالتعددية والتشارك والديمقراطية ورأي الأغلبية وحق التصويت.

نجوان: ما فعله الرئيس السيسي لمصر لم يفعله أحد

استرسلت نجوان في حكي موقفها من المرحلة: «أنا بحب مصر قوية وحياتي وعمري في مصر، أنا جاية من العجوزة لمدينة نصر عشان انتخب»، مؤكدة حرصها على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوتها من أجل مصر.