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عاجل.. «الإسكان» تطرح وحدات جديدة كاملة التشطيب.. تعرف على الأماكن والأسعار

كتب:

ايمن حمزة
11:04 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
وحدات سكنية.. أرشيفية

وحدات سكنية.. أرشيفية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 63 إلى 93 مترا مربعا، بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني

أوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، من خلال موقع بنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb–reservation.com.

شروط الطرح والسداد

أشار وزير الإسكان إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، سوف تتاح على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم 17 ديسمبر الجاري.

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بقلم ايمن حمزة