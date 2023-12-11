مزمار بلدي أمام لجان الاقتراع في الفيوم.. «مصر حلوة الحلوات» (صور)

أدت فرقة موسيقية دورها الوطني في العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر، بعزف المزمار البلدي أمام لجان الاقتراع، في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، إذ قامت بعزف نغمات أغنية «اللي بنى مصر»، وسط تفاعل المواطنين وتصفيقهم الحار ابتهاجًا بالاستحقاق الدستوري الحالي الخاص باختيار رئيسهم.

عُرس ديمقراطي

واصطف العشرات من الناخبين والناخبات، للاستمتاع بمشاهدة وعزف الفرقة الموسيقية، وذلك يأتي ضمن مظاهر الاحتفال والبهجة بالعرس الديمقراطي الذي تشهده مصر خلال الأيام الحالية، إذ انطلقت الانتخابات الرئاسية أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري، وتستمر على مدار ثلاثه أيام، تنتهي غدًا الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري.

إقبال على لجان الاقتراع

وشهدت لجان الاقتراع بمحافظة الفيوم، إقبالًا كبيرًا خصوصًا من السيدات والشباب منذ اللحظات الأولى لفتح لجان الاقتراع.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات قرابة 283 مقرا انتخابيا بمحافظة الفيوم في مختلف أرجاء ونجوع وقرى ومراكز الإقليم، موزعة على 10 دوائر انتخابية.

ويدلي الناخبون بأصواتهم داخل 323 لجنة انتخابية موزعة على كافة المقار.

وأعلنت محافظة الفيوم، في بيان سابق، أن 2 مليون و147 ألف ناخب وناخبة، عدد من لهم حق التصويت في محافظة الفيوم.

وتصدرت السيدات، المشهد الانتخابي لليوم الثاني على التوالي في مختلف اللجان، ومراكز محافظة الفيوم، كما كان للشباب مشاركة واسعة سواء من أبناء المحافظة أو المغتربين، حيث اصطفوا أمام اللجان قبل فتحها لضمان التصويت باكرا.