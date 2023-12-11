إقبال كبير على لجان التصويت في ثاني أيام الاقتراع بمحافظة الفيوم

شهدت لجان الاقتراع في محافظة الفيوم، خلال الساعة الأولى من ثاني أيام الاقتراع، إقبالا كبيرا من الناخبين، وما تزال السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بحرصهن على المشاركة الإيجابية والادلاء بأصواتهن، حرصا على مستقبل أبنائهن.

وانتظم عمل اللجان كافة في التاسعة صباحًا، دون تأخير أو تعطيل، وسط استنفار أمني مكثف.

واستقبلت لجنة رقم 6 بمدرسة الشهيدة چاسمين شريف زيادة بالدائرة الأولى، ومقرها بندر الفيوم، برئاسة المستشار أيمن العادل، عشرات الناخبين والناخبات منذ الدقيقة الأولى لفتح اللجنة؛ إذ كان الجميع في الانتظار أمام اللجنة قبل بدء فتحها.

السيدات يتصدرن المشهد

وتصدرت السيدات المشهد لليوم الثاني على التوالي؛ إذ شهدت اللجنة مشاركة كبرى للمرأة من مختلف الأعمار، بداية من الشباب وحتى كبار السن.

وحرصت سيدة تسعينية على الإدلاء بصوتها مع فتح اللجنة، وأحضر لها المستشار كرسيًا لتستريح، ويسر إجراءات إدلائها بصوتها، وأحضر الكشف لها حتى لا تتعرض للإجهاد.

وتستقبل 323 لجنة انتخابية بمحافظة الفيوم، التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين داخل 283 مقر انتخابي في الدوائر الانتخابية العشرة.

ويبلغ عدد من لهم حق الاقتراع نحو 2 مليون و147 ألف مواطن ومواطنة من أبناء محافظة الفيوم.

جولة تفقدية لمحافظ الفيوم على اللجان

وينظم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جولة تفقدية موسعة على مختلف اللجان بدائرة مركز سنورس.