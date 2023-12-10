وكيل «أوقاف الفيوم»: المشاركة الإيجابية مبدأ أصيل في القرآن الكريم (فيديو)

وصف الشيخ محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف في الفيوم، العملية الانتخابية بـ«الإيجابية»، لافتا إلى أنّ هذا مبدأ مؤسسة له دين حنيف دعا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

واستشهد «يوسف» في تقرير مذاع على شاشة قناة النيل للأخبار، بقول الله تعالى: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»، لافتا إلى أنّ الله -سبحانه وتعالى- وصف الرجل السلبي بأنّه أبكم وعالة على المجتمع الذي يعيش فيه.

وأردف أنّ المولى -عز وجل- وصف الرجل الإيجابي بأنّه يأمر بالعدل وعلى صراط مستقيم، مؤكدا أنّ هذا المبدأ أصل له الدين الحنيف إلى الناس أجمعين أن يشاركوا بالتصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم.