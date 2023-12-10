محافظ الفيوم ورئيس الجامعة وعدد من القيادات يدلون بأصواتهم في لجنة المغتربين

أدلى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي للمحافظة، ووكلاء الوزارات والتنفيذيين، بأصواتهم قبل قليل في لجنة مدرسة الصداقة الفرنسية المخصصة للمغتربين.

وشهدت اللجنة إقبالا حاشدا من المواطنين مع الساعات الأولى لفتح اللجان وانطلاق عملية التصويت.

محفظ الفيوم: صوتك أمانة انزل وشارك

أكد محافظ الفيوم خلال التصويت، أنه يجب على الجميع المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، واختيار مرشحهم حرصًا على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

وأشار إلى جاهزية كافة اللجان بمختلف أرجاء المحافظة، لاستقبال الناخبين، مع تقديم كافة التيسيرات للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتابع محافظ الفيوم سير العملية الانتخابية في عدد من اللجان بمختلف أرجاء المحافظة، موجهًا بضرورة توفير كافة أشكال الدعم اللوجيسيتي لتيسير عملية الاقتراع على المواطنين.

وتضم محافظة الفيوم 2 مليون و147 ألف ناخب وناخبة في مختلف أرجاء المراكز، والموزعين على 10 دوائر انتخابية، إذ يدلون بأصواتهم في 323 لجنة انتخابية داخل 283 مقر انتخابي بمختلف أرجاء الإقليم.

ومن المقرر أن تستمر عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار 3 أيام بدءًا من اليوم الأحد 10 ديسمبر، والاثنين 11 وحتى التاسعة مساء الثلاثاء 12.