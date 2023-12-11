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انتخابات المصريين بالداخل

نقيب الأطباء يدلي بصوته في ثاني أيام الانتخابات: ضمانة لمستقبل أفضل

كتب:

يسرا البسيوني
11:19 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

أدلى نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر اللجنة الانتخابية بالمركز القومي للبحوث بالدقي، مؤكدا أن المشاركة واجب مقدس على كل مصري.

ودعا المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الأهم، لاختيار رئيس الجمهورية، وتحديد مستقبل أولادهم.

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المشاركة في العملية الانتخابية حق وواجب، إذ تعد الوسيلة الصحيحة لتصحيح الأحوال.

وشهد اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية إقبالا واسعا من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. 

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بقلم يسرا البسيوني