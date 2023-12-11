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انتخابات المصريين بالداخل

ناخبان كفيفان يشكران قاض على مساعدتهما للتصويت في لجنة بالزيتون

كتب:

مارينا رؤوف
01:28 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
مستشار لجنه انتخابات يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة

مستشار لجنه انتخابات يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة

ساعد المستشار أحمد الغرباوي؛ المسؤول عن إحدى لجان الانتخابات بحي الزيتون؛ ناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية «مكفوفين»، في تأدية حقوقهما الدستورية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشرح «الغرباوي» كيفية التصويت للمواطنين، وتثبيت ورقة الاقتراع على النموذج الخاص للقراءة، بطريقة برايل الخاصة بفاقدي البصر.

مواطنان من فاقدي البصر يدليان بصوتهما

وساعد الناخبين في إنهاء الإجراءات الخاصة بالتوقيع أمام أسمائهما في الكشوفات؛ من خلال وضع بصمتهما أمام اسم كل منهما، كما اصطحبهما إلى الساتر الخاص بالاقتراع، وعقب انتهائهما من الإدلاء بصوتيهما، اصطحبهما إلى صناديق الاقتراع لوضع ورق الانتخاب داخلها.

 

استمرار عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

وأبدى المواطنان سعادتهما لتأدية حقوقهما الانتخابية بكل سهولة، إذ تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توفير ورق الاقتراع بطريقة برايل، وشكرا القاضي على مساعدتهما.

وقد بدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي، وشهدت لجان الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.