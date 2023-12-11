«فرج» مسن في طوابير الشباب أمام اللجنة: «بشجع الصغيرين على المشاركة الإيجابية»

يقف في صفوف الشباب متحاملا على نفسه لرد الجميل، يستند إلى عكازه أمام لجنة مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس، يحث الشباب على المشاركة في الانتخابات.

ويقول المستشار فرج جمعة، مستشار تحكيم دولي، إنه رأى الكثير من الجدية والحيادية في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنّ العملية الانتخابية تشهد تيسيرات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم دون مشكلات.

«فيه تيسيرات كتير مقدمة للناخبين وخصوصا كبار السن وذوي الهمم، للتسهيل عليهم أثناء الإدلاء بأصواتهم».. يقول الرجل السبعيني إنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بكبار السن لكنه أراد أن يكون بين صفوف الشباب ليكون قدوة لهم ويحثهم على المشاركة في الانتخابات لأنّ صوتهم أمانة.

وأكد أنّه أصر على النزول والإدلاء بصوته في الانتخابات لرد الجميل للدولة.