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انتخابات المصريين بالداخل

وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

وليد عبد السلام
11:51 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط

أدلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفي يسري عميرة بمصر الجديدة محافظة القاهرة.

انتخابات الرئاسة 2024

وأكدت الوزيرة أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني مهم وأصيل لكل مواطن، مشيرة إلى أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو أعلى هرم الممارسة الديمقراطية وهو حق دستوري مكفول للجميع.

وأشادت «السعيد» بالنظام الذي تشهده العملية الانتخابية من حيث تنظيم اللجان والمقار الانتخابية، وتأمين صناديق الاقتراع، وكذلك التعامل الحضاري من جانب المواطنين المشرفين علي الانتخابات، مشيرة إلى أن اهتمام المواطنين بالتوافد على المقار الانتخابية يعكس الوعي الكامل لدى المواطن المصري بأهمية مشاركته في صناعة مستقبل مصر.

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