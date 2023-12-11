وزير الزراعة يدعو جموع الفلاحين للمشاركة في الانتخابات لليوم الثاني

واصل العاملون في مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتمكنت المديريات من تسهيل انتقال العاملين إلى لجانهم الانتخابية، وكذلك لجان الوافدين للعاملين المغتربين.

ودعا الوزير عقب الإدلاء بصوته الفلاحين والمزارعين في قرى ونجوع مصر وجموع المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.

وأكد أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر حاليا يشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لافتا إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطني وحق دستوري، مطالبا من الجميع التحلي بالإيجابية.